Там, где волки занимаются любовью: в PinchukArtCentre открылась провокационная выставка

Провокационная, глубокая по содержанию и с ругательным названием выставка представлена ​​в Пинчук арт центре.

Смелая авторская работа, принадлежит одесситу Николаю Карабиновичу. Украинец анализирует границы между культурным определением человека и его животными инстинктами.

Художник решил проиллюстрировать замысел пикантно, название переводится, как место, где занимаются любовью волки.

И замысел куда глубже, поясняет автор, это о границах и рамках, которые выстраивают развитые страны с остальными государствами и их пренебрежительное отношение к другим.

Об этом рассказывает видео, которое представлено рядом — на нем снята женщина, которая нелегально пересекает границу между Украиной и государством Евросоюза.

— Я критикую западный мейнстримный подход к определению Восточной Европы и вообще, к этому определению страны третьего мира. Волки это очень яркий образ, знакомый каждому, — рассказывает Николай Карабинович.

Выставка начала работу с сегодняшнего дня и продлится до 15 августа. По словам ее куратора, Пинчук Арт Центр всегда будет давать зеленый свет на экспозиции провокационного, конфликтного характера.

Не ограничат художника ни в бранном слове, ни в обнаженном теле или откровенных сценах. Конечно, если работа несет свой тонкий и многослойный месседж.

— Наша задача, дать простор и свободу украинским художникам. Никто лимитировать их не собирается. Мы их поощряем создавать свои смелые работы. Это и для нас тоже своего рода вызов, ведь мы видим свежий взгляд на человечество. Искусство всегда провокационное, смелое и интересное. Это нас побуждает мыслить иначе. Но я не думаю, что это исключительно из-за пандемии, — рассказывает арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф.

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