Там, де кохаються вовки: у PinchukArtCentre відкрилась провокативна виставка

Провокативна, глибока за змістом і з лайливою назвою виставка представлена у Пінчук арт центрі.

Смілива авторська робота, належить одеситу Ніколаю Карабіновичу. Українець аналізує кордони між культурним визначенням людини та її тваринними інстинктами.

Митець вирішив проілюструвати задум пікантно, назва перекладається, як місце, де кохаються вовки.

Та задум куди глибший, пояснює автор, це про кордони і межі, які вибудовують розвинені країни з рештою держав і їхнє зверхнє ставлення до інших.

Про це розповідає відео представлене поруч – на ньому зафільмована жінка, яка нелегально перетинає кордон між Україною та державою Євросоюзу.

– Я критикую західний мейнстрімний підхід до визначення східної Європи і взагалі, до цього визначення країни третього світу. Вовки це дуже яскравий образ, знайомий кожному, – розповідає Ніколай Карабінович

Виставка запрацювала від сьогодні і триватиме до 15 серпня. За словами її куратора, Пінчук Арт Центр завжди даватиме зелене світло на експозиції провокативного, конфліктного характеру.

Не обмежать митця ні у лайливому слові, ні в оголеному тілі чи відвертих сценах. Звісно, якщо робота несе свій тонкий і багатошаровий меседж.

– Наша задача, дати простір і свободу українським митцям. Ніхто лімітувати їх не збирається. Ми їх заохочуємо створювати свої сміливі роботи. Це і для нас також свого роду виклик, адже ми бачимо свіжий погляд на людство. Мистецтво завжди провокативне, сміливе й цікаве. Це нас спонукає мислити інакше. Але я не думаю, що це виключно через пандемію, – розповідає арт директор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

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