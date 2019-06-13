Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Тепловой удар — следствие перегрева организма. При жаре организм не в состоянии поддерживать нормальную температуру тела, невозможность адекватной терморегуляции приводит к серьёзным нарушениям.

Солнечный удар может настигнуть человека просто на улице. Начинает резко болеть голова, подкашиваются ноги.

Если вы увидели, что человеку плохо, как можно быстрее посадите его, лучше в тень.

Можно чем-то обмахивать человека и прикладывать влажные салфетки под мышки и на шею, положить на бок и вызвать скорую.

Выливать воду на голову не надо, чтобы не вызвать спазмы сосудов.

Как правило, человек в состоянии теплового удара горячий на ощупь и у него сужены зрачки. Не надо бить по щекам, дергать за нос или уши.

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Также во время жары можно столкнуться с эпилептическим приступом – тогда у человека зрачки расширяются, он изгибается, у него конвульсивные движения.

Ничего не суйте человеку в рот. Его надо положить. Если есть возможность на спину, можно на бок. Главное – поддерживать голову.

Сразу после этого обязательно переверните человека в сторону, чтобы язык не запал и не перекрыл дыхательные пути.

Также во время жары возможны и голодные обмороки, у человека расширяются зрачки и он изгибается, теряя сознание. Попробуйте дать ему воды с сахаром и вызовите врачей.

В жару нельзя принимать ледяной душ, чтобы не остановить сердце – охлаждаться надо постепенно.

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