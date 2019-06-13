Тепловий удар: перша допомога, симптоми і чого не можна робити

Тепловий удар – наслідок перегріву організму. При жарі організм не в змозі підтримувати нормальну температуру тіла, неможливість адекватної терморегуляції призводить до серйозних порушень.

Сонячний удар може наздогнати людину просто на вулиці. Починає різко боліти голова, підгинаються ноги.

Якщо ви побачили, що людині зле, якнайшвидше посадіть її, краще у затінок.

Можна чимось обмахувати людину та прикладати вологі серветки під пахви та на шию, покласти на бік та викликати швидку.

Виливати воду на голову не треба, аби не спричинити спазми судин.

Як правило, людина у стані теплового удару гаряча на дотик і має звужені зіниці. Не треба бити людину по щоках, смикати за ніс чи вуха.

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Також під час спеки можна стикнутися з епілептичним нападом – тоді у людини зіниці розширюються, вона вигинається, у неї конвульсивні рухи.

Нічого не пхайте людині до рота. Її треба покласти. Якщо є можливість на спину, можна на бік. Головне – підтримувати голову.

Одразу після нападу обов’язково переверніть людину на бік, аби язик не запав і не перекрив дихальні шляхи.

Також під час спеки можливі і голодні обмороки, у людини розширяються зіниці і вона вигинається, втрачаючи свідомість. Спробуйте дати їй води з цукром і викличте лікарів.

У спеку у жодному разі не радять приймати крижаний душ, аби не зупинити серце – охолоджуватись треба поступово.

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