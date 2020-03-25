Тесты, маски и дезинфекторы: что и сколько получили украинские регионы из Китая
Накануне в Украину прибыл самолет из Китая с партией тестов для выявления коронавируса. Привезли тесты для ПЦР и 250 тыс. экспресс-тестов.
Кроме того, доставлены медицинские маски, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких. Все это оборудование распределили уже по регионам.
Подробнее о том, сколько оборудования получили украинские области — смотрите в сюжете Ирины Тимчишин и Назара Бурхана.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как проходит карантин во Львове, Одессе, Луцке и Ровно.
2020-03-25
Теги: Карантин, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.