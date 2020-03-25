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Факты / Видео / Украина

Тесты, маски и дезинфекторы: что и сколько получили украинские регионы из Китая

Накануне в Украину прибыл самолет из Китая с партией тестов для выявления коронавируса. Привезли тесты для ПЦР и 250 тыс. экспресс-тестов.

Кроме того, доставлены медицинские маски, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких. Все это оборудование распределили уже по регионам.

Подробнее о том, сколько оборудования получили украинские области — смотрите в сюжете Ирины Тимчишин и Назара Бурхана.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как проходит карантин во Львове, Одессе, Луцке и Ровно.

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