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Факты / Видео / Украина / Общество

Как проходит карантин во Львове, Одессе, Луцке и Ровно

Первый случай коронавируса зафиксирован на Закарпатье. Больная — жительница Мукачево, ее муж вернулся из Италии 20 марта. Женщина в больнице, ее тест на коронавирус — положительный. Супруг на самоизоляции.

В Тернопольской области обнаружили второго больного коронавирусом, — сообщили в областном лабораторном центре.

На Львовщине вводят режим чрезвычайной ситуации. В Одессе общественный транспорт, как и в столице, перешел на спецрежим.

Подробнее о распространении коронавируса в Украине — в региональном обзоре наших журналистов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что скупают украинцы на карантине.

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