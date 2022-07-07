Токаев пошел против Путина: Казахстан будет экспортировать нефть в обход России
Казахстан будет экспортировать нефть в обход РФ, по крайней мере временно. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о перенаправлении маршрутов поставок после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум на месяц приостановить деятельность.
Причиной стало якобы обнаруженное Роскомнадзором нарушение технического состояния и экологичности. Аналитики же считают, что Кремль просто мстит за недостаточную публичную поддержку президента России Владимира Путина казахскими властями.
Через Каспийский трубопровод граждане Казахстана транспортировали добычу из крупнейшего месторождения Тенгиз через Россию к Черному морю.
В то же время собственную морскую инфраструктуру не развивали. А уже оценив угрозы, теперь правительство Казахстана объявило усовершенствование портовой инфраструктуры на Каспийском море своей стратегической задачей.