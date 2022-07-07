Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир / Мировые новости

Токаев пошел против Путина: Казахстан будет экспортировать нефть в обход России

Юля Захарченко редактор ленты

Казахстан будет экспортировать нефть в обход РФ, по крайней мере временно. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о перенаправлении маршрутов поставок после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум на месяц приостановить деятельность.

Причиной стало якобы обнаруженное Роскомнадзором нарушение технического состояния и экологичности. Аналитики же считают, что Кремль просто мстит за недостаточную публичную поддержку президента России Владимира Путина казахскими властями.

Через Каспийский трубопровод граждане Казахстана транспортировали добычу из крупнейшего месторождения Тенгиз через Россию к Черному морю.

В то же время собственную морскую инфраструктуру не развивали. А уже оценив угрозы, теперь правительство Казахстана объявило усовершенствование портовой инфраструктуры на Каспийском море своей стратегической задачей.

Читайте
Заявил прямо перед Путиным: президент Казахстана назвал "ЛДНР" квазигосударствами

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Работодатели могут перестать платить зарплату мобилизованным работникам
Работодатели могут перестать платить зарплату мобилизованным работникам
Производят продукцию и волонтерят: как украинское предприятие Snack Production работает на общую победу
Производят продукцию и волонтерят: как украинское предприятие Snack Production работает на общую победу
Украина до конца года получит еще около $20 млрд помощи – Шмыгаль
Украина до конца года получит еще около $20 млрд помощи – Шмыгаль
Без гигиенических товаров: Кабмин изменил состав помощи жителям прифронтовых городов
Без гигиенических товаров: Кабмин изменил состав помощи жителям прифронтовых городов
Ракетный удар по ангарам в Одесской области и острову Змеиный: что происходит на 134-е сутки войны (онлайн)
Ракетный удар по ангарам в Одесской области и острову Змеиный: что происходит на 134-е сутки войны (онлайн)
Россияне обстреляли Харьков — три человека погибли
Россияне обстреляли Харьков — три человека погибли
Россия удерживает в Черном и Азовском морях до 40 ракет типа Калибр — Генштаб ВСУ
Россия удерживает в Черном и Азовском морях до 40 ракет типа Калибр — Генштаб ВСУ
В Донецке снова горит нефтебаза — СМИ
В Донецке снова горит нефтебаза — СМИ
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка