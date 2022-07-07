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Токаєв пішов проти Путіна: Казахстан експортуватиме нафту в обхід Росії

Юля Захарченко редакторка стрічки

Казахстан експортуватиме нафту в обхід РФ, принаймні тимчасово. Казахський президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про переспрямування маршрутів постачання після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум на місяць призупинити діяльність.

Причиною стало начебто виявлені Роскомнаглядом порушення технічного стану та екологічності. Аналітики ж вважають, що Кремль просто мститься за недостатню публічну підтримку президента Росії Володимира Путіна казахською владою.

Через Каспійський трубопровід громадяни Казахстану транспортували видобуток з найбільшого їхнього родовища Тенгіз через Росію до Чорного моря.

Водночас власну морську інфраструктуру не розвивали. А вже оцінивши загрози, тепер уряд Казахстану оголосив вдосконалення портової інфраструктури на Каспійському морі своїм стратегічним завданням.

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