Традиционные носки и вареная груша: как празднуют католическое Рождество в Украине

24 декабря Сочельник для тех, кто празднует Рождество по григорианскому календарю. Украинцы же все чаще отмечают оба праздника, особенно если семья интернациональная.

Идут последние приготовления к Сочельнику и в одной из семей. Хотя живут они под Киевом, но отмечают Рождество исключительно по европейской традиции.

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Хозяин Мортен – гражданин Нидерландов, который уже 12 лет живет только в Украине. Здесь у него собственный бизнес. Мужчина признается, что в Голландии Рождество – это самый важный религиозный праздник.

Поэтому даже в канун праздника никакой работы, только приготовления. Утром нужно украсить дом и создать рождественскую атмосферу.

Комнату украшают венками из хвои, а на камине развешивают традиционные декоративные носки. Елку дополняют традиционными голландскими игрушками.

Но самое важное – в этот день голландские женщины не простаивают на кухне. Все очень сдержанно и скромно. Только к вечеру с первой звездой садятся за стол. Главное блюдо – это вареная груша.

В Нидерландах Рождество отмечают в течение двух дней. В Украине праздновать им приходится еще и дважды в год, ведь жена Мортина Елена – православная, поэтому будут праздновать и в январе. Будут ли когда-то праздновать некогда в один день – не знают.

Сейчас только 25% украинцев одобряют перенос даты Рождества с 7 января на 25 декабря. А тем временем в католических храмах Львова уже начали праздничную литургию.

Напомним, Факты ICTV подготовили рецепты блюд на католическое Рождество 2019.

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