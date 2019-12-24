Традиційні шкарпетки та варена груша: як святкують католицьке Різдво в Україні

24 грудня Святвечір для тих, хто святкує Різдво за григоріанським календарем. Українці ж все частіше відзначають обидва свята, особливо якщо родина інтернаціональна.

Тривають останні приготування до Святвечора і в одній із родин. Хоч мешкають вони поблизу Києва, утім відзначають Різдво виключно за європейською традицією.

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Господар Мортен – громадянин Нідерландів, який уже 12 років мешкає лише в Україні. Тут у нього власний бізнес. Чоловік зізнається, що у Голландії Різдво – це найважливіше релігійне свято.

Тож навіть у переддень свята ніякої роботи, лише приготування. Зранку потрібно прикрасити оселю та створити різдвяну атмосферу.

Кімнату оздоблюють вінками із хвої, а на каміні розвішують традиційні декоративні шкарпетки. Ялинку доповнюють традиційними голландськими іграшками.

Та найважливіше – цього дня голландські жінки не простоюють на кухні. Усе дуже стримано і скромно. Лише надвечір із першою зіркою сідають за стіл. Головна страва – це варена груша.

У Нідерландах Різдво відзначають упродовж двох днів. А в Україні святкувати їм доводиться ще й двічі на рік, адже дружина Мортіна Олена – православна, тож матимуть свято ще й у січні. Чи святкуватимуть колись в один день – не знають.

Нині лише 25% українців схвалюють перенесення дати Різдва із 7 січня на 25 грудня. А тим часом у католицьких храмах Львова уже розпочали святкову літургію.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували рецепти страв на католицьке Різдво 2019.

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