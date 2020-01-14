Трещины на 5 гектарах побережья: чем опасны оползни в Очакове

В Очакове обвалилась часть высокого берега. Трещины и оползни наблюдаются на площади 5 га вдоль Черного моря. От обвалов уже пострадали забор и наблюдательный пункт воинской части. Пропасть подошла к казармам. Под давлением грунта в море образовались песчаные острова.

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Местные власти готовят проект укрепления берега и надеются на государственную помощь. Денег на масштабные инженерные работы у города нет. Репортаж Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за движения грунтов дома в Одесской области сдвигаются в пропасть.

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