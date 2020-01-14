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Тріщини на 5 гектарах узбережжя: чим небезпечні зсуви ґрунту у Очакові

В Очакові обвалилась частина високого берега. Тріщини і зсуви спостерігаються на площі 5 га вздовж Чорного моря. Від обвалів вже постраждали огорожа і спостережний пункт військової частини. Прірва підступила до казарм. Під тиском ґрунту у морі утворились піщані острови.

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Місцева влада готує проект укріплення берега і сподівається на державну допомогу. Грошей на масштабні інженерні роботи у міста немає. Репортаж Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через рух ґрунтів будинки на Одещині зсуваються в прірву.

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