Тріщини на 5 гектарах узбережжя: чим небезпечні зсуви ґрунту у Очакові

В Очакові обвалилась частина високого берега. Тріщини і зсуви спостерігаються на площі 5 га вздовж Чорного моря. Від обвалів вже постраждали огорожа і спостережний пункт військової частини. Прірва підступила до казарм. Під тиском ґрунту у морі утворились піщані острови.

Читайте: Зсуви ґрунту у Чернівцях руйнують житло: у зоні ризику 2 тис. га житлової забудови

Місцева влада готує проект укріплення берега і сподівається на державну допомогу. Грошей на масштабні інженерні роботи у міста немає. Репортаж Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через рух ґрунтів будинки на Одещині зсуваються в прірву.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.