Три спасенные жизни. В Киеве удалось пересадить сердце и две почки

В Киеве прошли операции по пересадке органов — сердца и двух почек.

Донору было 42 года, он умер от инсульта. Согласие на трансплантацию подписали сестра и племянник.

Его сердце получил 60-летний мужчина из Винницкой области, его собственный орган поразил инфаркт.

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Почки в областной больнице также пересадили успешно. Пациенты за них не платили, ведь все трансплантации в Украине проходят за счет государства.

Операции во Львове

В ночь с 31 мая и 1 июня во Львове успешно пересадили сердце и две почки.

Операции начались в полночь и закончились в 9.00.

Подробнее об операциях по пересадке органов в Украине читайте на Фактах ICTV.

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