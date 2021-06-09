Три спасенные жизни. В Киеве удалось пересадить сердце и две почки
В Киеве прошли операции по пересадке органов — сердца и двух почек.
Донору было 42 года, он умер от инсульта. Согласие на трансплантацию подписали сестра и племянник.
Его сердце получил 60-летний мужчина из Винницкой области, его собственный орган поразил инфаркт.
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Почки в областной больнице также пересадили успешно. Пациенты за них не платили, ведь все трансплантации в Украине проходят за счет государства.
Операции во Львове
В ночь с 31 мая и 1 июня во Львове успешно пересадили сердце и две почки.
Операции начались в полночь и закончились в 9.00.
Подробнее об операциях по пересадке органов в Украине читайте на Фактах ICTV.
2021-06-09