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Три врятовані життя. У Києві вдалося пересадити серце та дві нирки

У Києві пройшли операції з пересадки органів – серця та двох нирок.

Донору було 42 роки, він помер від інсульту. Згоду на трансплантацію підписали сестра та племінник.

Його серце отримав 60-річний чоловік із Вінничини, його власний орган вразив інфаркт.

Читайте: У кожній області України будуть центри трансплантації – ОП

Нирки в обласній лікарні теж пересадили успішно. Пацієнти за них не платили, адже всі трансплантації в Україні відбуваються коштом держави.

Операції у Львові

У ніч з 31 травня та 1 червня у Львові успішно пересадили серце та дві нирки.

Операції розпочалися опівночі та закінчилися о 9.00.

Детальніше про операції з пересадки органів в Україні читайте на Фактах ICTV.

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