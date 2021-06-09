Три врятовані життя. У Києві вдалося пересадити серце та дві нирки
У Києві пройшли операції з пересадки органів – серця та двох нирок.
Донору було 42 роки, він помер від інсульту. Згоду на трансплантацію підписали сестра та племінник.
Його серце отримав 60-річний чоловік із Вінничини, його власний орган вразив інфаркт.
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Нирки в обласній лікарні теж пересадили успішно. Пацієнти за них не платили, адже всі трансплантації в Україні відбуваються коштом держави.
Операції у Львові
У ніч з 31 травня та 1 червня у Львові успішно пересадили серце та дві нирки.
Операції розпочалися опівночі та закінчилися о 9.00.
Детальніше про операції з пересадки органів в Україні читайте на Фактах ICTV.
2021-06-09