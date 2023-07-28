Держат фронт возле Донецка: 59 ОМПБр показала уникальное антидроновое оружие

Отразили штурм россиян, превосходивших по численности в десять раз – это о воинах 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Они держат свой участок фронта недалеко от оккупированного Донецка.

На вид габаритное, но помещается в сумку – литовское антидроновое ружье, которое весит 6 кг – его легко переносить в руках, запускается одной кнопкой. Это едва ли не главное оружие против вражеских дронов.

Минус, что не глушит связь со спутником, только с пультом управления. Однако в действительности перехватить удается не все российские беспилотники, – говорят бойцы. Враг тоже учится.

Несмотря на массированные штурмы россиян и их попытки вернуть утраченное, пехотинцам 59 бригады удается постепенно, метр за метром продвигаться и закрепляться в ожидании очередного нашествия врага.

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