Тримають фронт біля Донецька: 59 ОМПБр показала унікальну антидронову зброю

Відбили штурм росіян, що переважали за чисельністю удесятеро – це про воїнів 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вони тримають свою ділянку фронту неподалік окупованого Донецька.

На вигляд габаритна, але поміщається у сумку – литовська антидронова рушниця, яка важить 6 кг – її легко переносити в руках, запускається однією кнопкою. Це чи не головна зброя проти ворожих дронів.

Мінус, що не глушить зв’язок із супутником, лише із пультом керування. Проте направду перехопити вдається не всі російські безпілотники, – кажуть бійці. Ворог теж вчиться.

Попри масовані штурми росіян та їхні спроби повернути втрачене, піхотинцям 59 бригади вдається помалу, метр за метром просуватися та закріплюватися в очікуванні чергової навали московитів.

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