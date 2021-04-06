Цены выросли почти на 30%: во сколько обойдется аренда дачи под Киевом

Наученные прошлогодним ажиотажем, люди начали бронировать дачи раньше, еще с конца февраля.

— Если в прошлом году я нашла около 50 вариантов, которые можно рассматривать, то в этом году их не более десяти. В конце концов мы созвонились с хозяйкой, которая сдавала мне в прошлом году и договорились с ней, — рассказывает киевлянка Анна Степанова.

Домик тот же, а вот цена выше. Риэлторы говорят, спрос на частное жилье в Киевской области превышает предложение, поэтому стоимость аренды выросла в среднем на 30%. Даже на скромные варианты.

К примеру, садовый домик 90-х годов обычно сдается в аренду за 15-18 тыс. грн, но в этом году будет стоить 20-22 тыс.

В девяти километрах от столичных Осокорков дачи разбирают как горячие пирожки, потому что Днепр виднеется из окон. Есть дома, которые специально возвели для сдачи в аренду. В некоторых зданиях еще ремонт не закончили, а люди уже выстраиваются в очередь, чтобы забрать.

В 30 км от столицы в селе Зазимье есть дачный кооператив. Каменный дом без всяких удобств с туалетом на улице здесь можно найти за 2-2,5 тыс. грн, если повезет. Есть дома, которые сдаются по 40 тыс. грн в месяц.

Арендуют клиенты здесь практически все, но есть условие — срок аренды минимум на сезон. Иначе, придется существенно переплачивать.

— Если человек снимает, например, на месяц, то вы готовьтесь к тому, что вы заплатите больше в два раза, чем этот дом будет стоить на весь летний период, — говорит глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

Но во время повторных локдаунов существует угроза, что придется уже брать то, что осталось. И еще побороться за дачку под Киевом.

Отдых летом

Летом 2021 года для украинцев значительно расширился список стран для отдыха по сравнению с сезоном отпусков 2020-го.

Помимо традиционных Египта и Турции, туроператоры предлагают гражданам рассмотреть варианты отдыха в Болгарии, Тунисе, Албании, Черногории, Доминикане, ОАЭ, на Мальдивах.

Фото: Unsplash

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