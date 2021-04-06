Ціни зросли майже на 30%: у скільки обійдеться оренда дачі під Києвом

Навчені минулорічним ажіотажем, люди почали бронювати дачі раніше, ще із кінця лютого.

— Якщо минулого року я знайшла десь 50 варіантів, що можна було розглядати, то цьогоріч їх не більше десяти. Врешті-решт ми зідзвонилися з хазяйкою, яка здавала мені минулого року і домовилися з нею, – розповідає киянка Анна Степанова.

Хатка та ж, а от ціна вища. Ріелтори кажуть, попит на приватне житло на Київщині перевищує пропозицію, тому вартість оренди зросла в середньому на 30%. Навіть на найскромніші варіанти.

Приміром, садовий будиночок 90-х років зазвичай здається в оренду за 15-18 тис. грн, але цьогоріч коштуватиме 20-22 тис.

За дев’ять кілометрів від столичних Осокорків дачі розбирають наче гарячі пиріжки, бо Дніпро видніється із вікон. Є будинку, що спеціально звели для здачі в оренду. У деяких будівлях ще ремонт не завершили, а люди уже шикуються у чергу, аби забрати.

За 30 км від столиці у селі Зазим’є є дачний кооператив. Кам’яний дім без всяких зручностей з туалетом на вулиці тут можна найти за 2-2,5 тис. грн, якщо пощастить. Є будинки, що здаються за 40 тис. грн на місяць.

Орендують клієнти тут фактично все, але є умова – термін оренди щонайменше на сезон. Інакше, доведеться суттєво переплачувати.

— Якщо людина знімає, наприклад, на місяць, то ви готуйтесь до того, що ви заплатите більше в два рази, ніж цей будинок буде коштувати на весь літній період, – каже голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

Та в час повторних локдаунів існує загроза, що доведеться уже брати те, що залишилось. І ще поборотись за дачку під Києвом.

Відпочинок влітку

Влітку 2021 року для українців значно розширився список країн для відпочинку порівняно з сезоном відпусток 2020-го.

Крім традиційних Єгипту та Туреччини, туроператори пропонують громадянам розглянути варіанти відпочинку в Болгарії, Тунісі, Албанії, Чорногорії, Домінікані, ОАЕ, на Мальдівах.

Фото: Unsplash

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