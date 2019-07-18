Циничная ложь! Мэй вспомнила Путина в прощальной речи
Британская премьерка Тереза Мэй раскритиковала Путина в своей прощальной речи.
Оставляя должность, Мэй отметила – популистские движения выбрали политику разъединения.
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Они поляризуют свет. В этой системе компромиссы и сотрудничество считаются признаком слабости.
Также Мэй публично ответила на недавнее заявление Путина, который объявил, что современная либеральная идея, окончательно устарела.
К слову, Мэй ушла с должности лидера Консервативной партии.
2019-07-18
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