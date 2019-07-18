Цинічна брехня! Мей згадала Путіна у прощальній промові
Британська прем’єрка Тереза Мей розкритикувала Путіна у своїй прощальній промові.
Залишаючи посаду, Мей наголосила – популістські рухи обрали політику роз’єднання.
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Вони поляризують світ. У цій системі компроміси і співпраця вважаються ознакою слабкості.
Також Мей публічно відповіла на нещодавню заяву Путіна, який оголосив, що сучасна ліберальна ідея, остаточно застаріла.
До слова, Мей пішла з посади лідера Консервативної партії.
2019-07-18
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