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Туалетний папір замість маски. Як українці у соцмережах жартують з Covid-19

Щоб залишатись людиною, бути милосердним, не байдужим у час випробування епідемією, треба вміти себе контролювати і не піддаватись паніці, що не так уже й легко. Психологи радять абстрагуватися від негативної інформації. І багато людей саме так і роблять. Хтось шукає себе в чомусь новому, опановує нові методи роботи вдома, читає книги, а дехто відволікається креативними дописами у соцмережах.

Не маєш медичної маски, не проблема.  Її можна виготовити власноруч.  Або ж взагалі вигадати ексклюзивний, унікальний захист.  Мемами та фотожабами українці відреагували на відсутність в аптеках захисних медичних масок. І щоб не купувати їх в інтернеті втридорога, кожен користувач викладав свій лайфхак.

Українці провели розслідування, навіщо всі масово скуповують туалетний папір. Виявляється, для когось він слугує замість маски. Зброя проти вірусу. А для когось це новий декор інтер’єру.

Щоправда, були й ті, які переконані: туалетний папір – це інвестиції в майбутнє. Бо за минулий тиждень на ринку цінних паперів – найбільше купували саме туалетний. Війна за цей товар нині точиться не лише в Україні, але й у всьому світі.

 

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