Туристы мало тратят: в Турции требуют запретить систему все включено

Турецкие торговцы и владельцы ресторанов и кафе требуют, чтобы власти запретили отелям программу все включено.

Предприниматели говорят, эта услуга убивает их бизнес – туристы не пользуются их услугами, потому что все это есть в гостинице, а желающих просто прогуляться по магазинам или поехать на экскурсию не так уж и много.

Аналитики посчитали, отдыхающие тратят в Турции гораздо меньше денег, чем раньше.

В 2003 году средние расходы на одного туриста составляли $850, сейчас – всего $624. Турки констатируют, ленивее всего российские туристы, они почти не выходят из гостиниц.

Читайте: Отдых на Кипре: на какие курорты поехать

К слову, Турция – одно из самых популярных направлений отдыха среди украинцев. Как выбрать регион и отель, чем заняться в Турции, сколько стоит тур и что оттуда привезти – в материале Фактов ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.