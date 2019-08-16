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Туристи мало витрачають: в Туреччині вимагають заборонити систему все включено

Турецькі торговці та власники ресторанів і кафе вимагають, щоб влада заборонила готелям програму все включено.

Підприємці кажуть, ця послуга вбиває їхній бізнес – туристи не користуються їхніми послугами, бо все це мають у готелі, а охочих просто прогулятися магазинами або поїхати на екскурсію не так уже й багато.

Аналітики порахували, відпочивальники витрачають у Туреччині набагато менше грошей, ніж раніше.

У 2003 році середні витрати на одного туриста становили $850, нині – всього $624. Турки констатують,  найлінивіші саме російські туристи, вони майже не виходять з готелів.

Читайте: Відпочинок на Кіпрі: на які курорти поїхати

До слова, Туреччина – один з найпопулярніших напрямків відпочинку серед українців. Як обрати регіон та готель, чим зайнятись у Туреччині, скільки коштує тур та що звідти привезти – у матеріалі Фактів ICTV.

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