Тил окупантів буде палати: Данія надасть Україні 19 далекобійних САУ Caesar

Данія передає Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar. Її основні переваги – велика дальність стрільби та низькі витрати під час експлуатації. Передачу цих САУ підтвердила прем’єр-міністерка Королівства Данія Метте Фредеріксен, яка разом з президентом України Володимиром Зеленським відвідала Південь України. Фредеріксен заявила, що Данія підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно у її боротьбі з російськими окупантами:

Ми вирішили віддати всі 19 нових артилерійських систем Україні. Ми розуміємо, що ви боретеся за свободу всіх європейців – Метте Фредеріксен, прем’єр-міністерка Данії

Говорили Зеленський та Фредеріксен і про можливість посилення української ППО на півдні та про розширення танкової коаліції. Щодо останнього пункту – деталей поки ніяких, але за словами Зеленського, хочеться вірити, що наша держава побачить цю техніку вже найближчим часом:

Я дякую Данії за суттєву допомогу в посиленні нашої артилерії, зокрема дякую за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць Caesar. Також дякую особисто пані премʼєр-міністру та міністру оборони за готовність Данії долучитися до нашої танкової коаліції. Ми також обговорили можливості посилення протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня нашої держави. Ключове питання при цьому – швидкість. Це стосується абсолютно всіх наших партнерів, усіх наших друзів, які хочуть підтримати Україну – Володимир Зеленський, президент України

Також Данія допомагає Україні в гуманітарних питаннях. Королівство взяло шефство над відбудовою Миколаєва. Тому це місто данська делегація не оминула. Відвідали частково зруйновану російськими військами будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації. А ще індивідуальний тепловий пункт, який обладнаний установкою для очищення та роздачі води. Данія допомогла реалізувати цей проєкт.

Сотні різних об’єктів після ударів в Миколаєві та області зруйновані вщент. Це житлові будинки, це соціальна інфраструктура, економічна інфраструктура, транспортна інфраструктура, транспортні об’єкти. Данія стала однією із перших країн партнерів, яка прийняла нашу пропозицію, пропозицію держави взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема над відбудовою міста Миколаїв – Володимир Зеленський, президент України

Делегація Данії також відвідала й один зі шпиталів Миколаєва, де лікують поранених українських солдатів:

Ми настільки вражені тим, як Україна бореться за свою свободу. Ви боролися тяжко й успішно проти грубої агресії від Росії, яка триває вже майже рік. Ви зупинили російські війська, щоб вони не зайшли вглиб вашої території. Грубі напади на цивільну інфраструктуру зробили вас більш згуртованими. Ми ніколи не забудемо ваших бійців і ваші жертви за Україну і за всю Європу – Метте Фредеріксен, прем’єр-міністерка Данії

На завершення візиту, президент України Володимир Зеленський вручив Метте Фредеріксен орден княгині Ольги. Це стало своєрідною подякою Данії за усю її допомогу Україні під час російського повномасштабного вторгнення.

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