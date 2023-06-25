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Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV

Тысячи гостей и 1 300 новинок: как проходит Книжковий Арсенал

Проект Книжковий Арсенал успешно состоялся — в 2023 году фестиваль посетило более 10 тыс. книголюбов. 

В прошлом году фестиваль не состоялся вживую из-за полномасштабной войны — и сейчас организаторы решили наверстать упущенное. Кроме книжной ярмарки в программе почти сотня тематических мероприятий и встреч. 

Мероприятие также посетил и президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди. 

Одна из главных частей Книжкового Арсенала — это ярмарок. На нем не только продают книги, но и дискутируют на важные темы.  В 2023 году фестиваль порадовал посетителей обновлением — новая секция посвящена войне с Россией. Увидеть гостей Арсенала с пустыми руками практически невозможно — многие активно покупают книги.

Если раньше книги презентовали издатели, то теперь — локальные книжные магазины. В этом году посетители увидели около 1300 новинок — даже в условиях войны книжное издательство восстанавливается и развивается. 

— Эта отрасль справляется с вызовами — очень много потерь, но самое главное, что читатель продолжает активно покупать книги, что и спасло издательство, — заявила директор фестиваля Юлия Козловец.

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Книжный арсенал
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