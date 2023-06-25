Тисячі гостей і 1 300 новинок: як проходить Книжковий Арсенал

Проєкт Книжковий Арсенал успішно відбувся – 2023 року фестиваль відвідало понад 10 тис. книголюбів.

Торік фестиваль не відбувся наживо через повномасштабну війну – і зараз організатори вирішили надолужити згаяне. Крім книжкового ярмарку в програмі майже сотня тематичних заходів і зустрічей.

Захід також відвідав і президент України Володимир Зеленський разом із першою леді.

Одна з головних частин Книжкового Арсеналу – це ярмарок. На ньому не лише продають книжки, а й дискутують на важливі теми. У 2023 році фестиваль порадував відвідувачів оновленням – нова секція присвячена війні з Росією. Побачити гостей Арсеналу з порожніми руками практично неможливо – багато хто активно купує книги.

Якщо раніше книжки презентували видавці, то тепер – локальні книжкові магазини. Цього року відвідувачі побачили близько 1 300 новинок – навіть в умовах війни книжкове видавництво відновлюється і розвивається.

– Ця галузь справляється з викликами – дуже багато втрат, але найголовніше, що читач продовжує активно купувати книжки, що і врятувало видавництво, – заявила директорка фестивалю Юлія Козловець.

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