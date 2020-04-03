В Березанской больнице увольняют работников — люди собирают деньги на зарплаты

Из-за эпидемии, второму этапу медреформы сейчас не время. Она стартовала 1 апреля и предусматривает закрытие районных медучреждений, которые не выполнили требований Национальной службы здоровья. Это означает и сокращение врачей. Хотя, в такое время реформу следовало бы отложить, потому что именно сейчас Украина нуждается в дополнительных медицинских руках.

Но очевидно эта идея власть не посетила. И вот теперь эффективное лечение от вирусов и других болезней, снова на плечах местных общин. Они могут оставить лечебное учреждение, но финансировать его за собственные деньги.

В Березанской районной больнице с 1 апреля сократили четверть работников, в том числе 7 медиков. Единого врача фтизиатра отправили на пенсию. Поэтому с туберкулезом в районе теперь будут бороться семейные врачи.

Не будет финансировать государство и инфекционное отделение. Сохранить его удалось благодаря местным общинам — села скинулись деньгами и хотя бы на критический период эпидемии здесь останется 5 коек.

Инфекционное отделение будет стоить селам полтора миллиона гривен в год. Чтобы сохранить должности еще 35 работников из детского отделения и вспомогательных служб, надо еще почти 2 млн. Таких денег, уверяют в районе, нет.

Факты ICTV ранее писали о том, что второй этап медицинской реформы стартовал и что изменится для врачей и пациентов.

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