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У Березанській лікарні звільняють працівників – люди збирають гроші на зарплати

Через епідемію, другий етап медреформи нині не на часі. Вона стартувала 1 квітня і передбачає закриття районних медзакладів, які не виконали вимог Національної служби здоров’я. Це означає і скорочення лікарів. Хоча, у такий час реформу варто було б відкласти, бо саме зараз Україна потребує додаткових медичних рук.

Але очевидно ця ідея можновладців не відвідала. І от тепер ефективне лікування від вірусів та й інших хвороб, знову на плечах місцевих громад. Вони можуть залишити лікувальний заклад, але фінансувати його за власні гроші.

У Березанській районній лікарні з 1 квітня скоротили чверть працівників, зокрема 7 медиків. Єдиного лікаря фтизіатра відправили на пенсію. Тож з туберкульозом у районі тепер боротимуться сімейні лікарі.

Не фінансуватиме держава й інфекційне відділення. Зберегти його вдалося завдяки місцевим громадам – села скинулися грішми і хоча б на критичний період епідемії тут залишиться 5 ліжок.

Інфекційне відділення коштуватиме селам півтора мільйона гривень на рік. Щоб зберегти посади ще 35 працівників із дитячого відділення і допоміжних служб, треба ще майже 2 млн. Таких грошей, запевняють у районі, немає.

Факти ICTV раніше писали про те, що другий етап медичної реформи стартував і що зміниться для лікарів та пацієнтів.

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