В Боярке врачи просят помощи — не хватает масок, респираторов и костюмов
В Боярке Киевской области врачи через соцсети попросили помощи. Мол, им не хватает и масок, и респираторов, и защитных костюмов.
Руководство заведения говорит, что это неправда, но общаться с журналистами категорически не хочет.
Медики обращаются к украинцам, с просьбой помочь, кто чем может. Времени шить маски нет. Всех недовольных врачей отправляют на строгую беседу с руководством.
Подробнее смотрите в сюжете Владимира Михайлова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинские волонтеры помогают пожилым людям во время карантина.
2020-03-20
Теги: Карантин, Коронавирус Covid-19, Лікарі, МедикиЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.