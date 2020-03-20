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В Боярке врачи просят помощи — не хватает масок, респираторов и костюмов

В Боярке Киевской области врачи через соцсети попросили помощи. Мол, им не хватает и масок, и респираторов, и защитных костюмов.

Руководство заведения говорит, что это неправда, но общаться с журналистами категорически не хочет.

Медики обращаются к украинцам, с просьбой помочь, кто чем может. Времени шить маски нет. Всех недовольных врачей отправляют на строгую беседу с руководством.

Подробнее смотрите в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинские волонтеры помогают пожилым людям во время карантина.

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