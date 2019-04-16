Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

В Черкассах начали отключать должников за электроэнергию

Не платите за свет – вам его отрежут. В Черкассах начали отключать должников за электроэнергию. В городе таких почти 8 тыс. пользователей. Люди умудряются не платить месяцами. У некоторых долг достигает десяти тысяч гривен.

Информация о неплательщиках обновляется каждое утро. Часто люди, спохватившись, бегут платить как только приезжает техника.

Читайте: В Украине пересмотрят тарифы на электроэнергию для населения

Отключение – вынужденный шаг, говорят энергетики. Чтобы вернуть свет, придется не только отдать все, что задолжали, но и заплатить за подключение и подождать 3-5 дней.

Более 12 тыс. потребителей задолжали Черкассыоблэнерго почти 12 млн. грн. Их можно реструктуризировать и отдавать постепенно. Но платить за потребленное придется.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как построить дом, чтобы меньше платить за отопление и электроэнергию.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новый блэкаут в Венесуэле: 17 штатов без света
Опилки вместо газа: как работают ТЭС на отходах
Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию АО Укрзализныця
Живут, как в пещерах! В Ужгороде выключили свет в подъездах многоэтажек
В Киеве вырастут тарифы на тепло и горячую воду – дата
Промышленники и аграрии просят Гройсмана остановить повышение тарифов на грузоперевозки
Виктор Бондарь: Тарифы для промышленности должны быть снижены
Кернес обматерил экс-депутата на сессии Харьковского горсовета (18+)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка