В Черкассах начали отключать должников за электроэнергию
Не платите за свет – вам его отрежут. В Черкассах начали отключать должников за электроэнергию. В городе таких почти 8 тыс. пользователей. Люди умудряются не платить месяцами. У некоторых долг достигает десяти тысяч гривен.
Информация о неплательщиках обновляется каждое утро. Часто люди, спохватившись, бегут платить как только приезжает техника.
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Отключение – вынужденный шаг, говорят энергетики. Чтобы вернуть свет, придется не только отдать все, что задолжали, но и заплатить за подключение и подождать 3-5 дней.
Более 12 тыс. потребителей задолжали Черкассыоблэнерго почти 12 млн. грн. Их можно реструктуризировать и отдавать постепенно. Но платить за потребленное придется.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как построить дом, чтобы меньше платить за отопление и электроэнергию.