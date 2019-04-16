В Черкассах начали отключать должников за электроэнергию

Не платите за свет – вам его отрежут. В Черкассах начали отключать должников за электроэнергию. В городе таких почти 8 тыс. пользователей. Люди умудряются не платить месяцами. У некоторых долг достигает десяти тысяч гривен.

Информация о неплательщиках обновляется каждое утро. Часто люди, спохватившись, бегут платить как только приезжает техника.

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Отключение – вынужденный шаг, говорят энергетики. Чтобы вернуть свет, придется не только отдать все, что задолжали, но и заплатить за подключение и подождать 3-5 дней.

Более 12 тыс. потребителей задолжали Черкассыоблэнерго почти 12 млн. грн. Их можно реструктуризировать и отдавать постепенно. Но платить за потребленное придется.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как построить дом, чтобы меньше платить за отопление и электроэнергию.

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