У Черкасах почали відключати боржників за електроенергію

Не платите за світло – вам його відріжуть. У Черкасах почали відключати боржників за електроенергію. У місті таких майже 8 тис. користувачів. Люди примудряються не платити місяцями. У декого борг сягає десяти тисяч гривень.

Інформація про неплатників оновлюється щоранку. Часто люди, схаменувшись, біжать платити щойно приїжджає техніка.

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Відключення – вимушений крок, кажуть енергетики. Щоб повернути світло, доведеться не лише віддати все, що заборгували, а й заплатити за під’єднання та почекати 3-5 днів.

Понад 12 тис. споживачів заборгували Черкасиобленерго майже 12 млн. грн. Їх можна реструктуризувати та віддавати поступово. Але платити за спожите доведеться.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як звести будинок, аби менше сплачувати за опалення та електроенергію.

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