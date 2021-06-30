В Черкассах семье умершего от Covid-19 врача Гайды выплатили компенсацию

В Черкассах семья умершего от коронавируса врача-хирурга Олега Гайды наконец получила компенсацию от государства. Сумма компенсации — 1,5 млн грн.

Мужчина умер в прошлом году, после того, как инфицировался коронавирусом на работе. По закону, его семья имела право на компенсацию. Сын умершего собрал все необходимые документы, но компенсации в течение этого времени его мать не получала.

В декабре 2021 года Фонд социального страхования через суд оспаривал выводы спецрасследований, которые доказывали, что мужчина инфицировался на рабочем месте.

После проверок и судебных заседаний семья получила средства. Сын врача теперь ждет официального извинения от соцстраха.

— Я верю в то, что все закончилось, что светлая память отца не будет больше в грязи. Но факт остается фактом, мою семью публично унизили. Мы достигли правды и справедливости, — отметил Игорь Гайда.

Адвокат семьи медика утверждал, что впервые в Украине такое дело довели до суда, хотя оснований судиться Фонду соцстраха с медиками управление гоструда не видело.

Недавно семье умершего медика Ивана Венжиновича назначили страховые выплаты. Врач работал 25 лет в Почаевской районной больнице.

Сначала семье отказали в страховых выплатах. Но впоследствии комиссия установила, что врач действительно умер от Covid-19.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.