У Черкасах родині померлого від Covid-19 лікаря Гайди виплатили компенсацію

У Черкасах родина померлого від коронавірусу лікаря-хірурга Олега Гайди нарешті отримала компенсацію від держави. Сума компенсації – 1,5 млн грн.

Чоловік помер торік, після того, як інфікувався коронавірусом на роботі. За законом, його родина мала право на компенсацію. Син померлого зібрав усі необхідні документи, але компенсації протягом цього часу його мати не отримувала.

У грудні 2021 року Фонд соціального страхування через суд оскаржував висновки спецрозслідувань, які доводили, що чоловік інфікувався на робочому місці.

Після перевірок, комісій та судових засідань сім’я все ж отримала кошти. Син лікаря тепер чекає офіційного вибачення від соцстраху.

– Я вірю в те, що все закінчилось, що світла пам’ять батька не буде більше в бруді. Але факт залишається фактом, мою родину публічно принизили. Ми досягли правди та справедливості, – зазначив Ігор Гайда.

Адвокат сім’ї медика стверджував, що вперше в Україні таку справу довели до суду, хоча підстав позиватися Фонду соцстраху до медиків управління держпраці не бачило.

Нещодавно родині померлого медика Івана Венжиновича призначили страхові виплати. Лікар працював 25 років у Почаївській районній лікарні.

Спочатку родині відмовили у страхових виплатах. Але згодом комісія встановила, що лікар справді помер від Covid-19.

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