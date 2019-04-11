В Днепре начали забирать неправильно припаркованные машины на штрафплощадку

Припарковался не по правилам – забирай машину со штрафплощадки и платы взыскания. Именно так в Днепре борются с авто-хамами. Ежедневно в городе на рейды выходят специальные инспекторы и фиксируют десятки нарушений. Водителям неправильной парковки – влетает в копейку. В сумму входит штраф за несоблюдение правил дорожного движения, услуги эвакуатора и время пребывания машины на спецплощадке.

Центр Днепра – съезд и заезд на мост, здесь оживленное движение в течении всего дня. За поворотом водитель легковой решил оставить свою машину. Ждать инспектора и эвакуатор долго не пришлось.

Сейчас улицы Днепра патрулируют 24 инспектора по парковке. Они имеют два эвакуатора, в ближайшее время планируют приобрести еще два. Разрешение на эвакуацию машин, которые неправильно припаркованные, есть – решение выдала власть. Фиксируют нарушения и на специальные нательные камеры – на случай, если водители захотят иметь видео-доказательство нарушения.

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В Днепре, городе-миллионнике, ситуация с паркингами, особенно в центральной части города, катастрофическая, их можно пересчитать на пальцах.

Больше всего нарушений инспекторы фиксируют в центре. Не соблюдать правила – недешево, по меньшей мере водители платят 510 грн штрафа. И эта сумма не окончательная.

Работать инспекторы начали полгода назад, однако сначала авто-хамов просто предупреждали. А вот с марта перешли к действиям. Всего за месяц эвакуировали 150 автомобилей и составили свыше 2 тыс. административных постановлений о привлечении водителей к ответственности.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда и как начнут штрафовать героев парковки.

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