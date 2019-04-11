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Факти / Відео / Україна

У Дніпрі почали забирати неправильно припарковані машини на штрафмайданчик

Припаркувався не за правилами – забирай автівку зі штрафмайданчика і плати стягнення. Саме так у Дніпрі борються з авто-хамами. Щоденно містом на рейди виходять спеціальні інспектори та фіксують десятки порушень. Водіям неправильне паркування – влітає в копійку. В суму входить штраф за недотримання правил дорожнього руху, послуги евакуатора та час перебування автівки на спецмайданчику.

Центр Дніпра – з’їзд та заїзд на міст, тут жвавий рух протягом всього дня. За поворотом водій легкової вирішив залишити свою автівку. Чекати на інспектора та евакуатор довго не довелося.

Наразі вулиці Дніпра патрулюють 24 інспектори з паркування. Вони мають два евакуатори, найближчим часом планують придбати ще два. Дозвіл на евакуацію машин, які неправильно припарковані, є – рішення видала міська влада. Фіксують порушення і на спеціальні натільні камери – на випадок, якщо водії захочуть мати відео-доказ порушення.

Дивіться: Інспектори з паркування у Києві: коли з’являться і як працюватимуть

У Дніпрі, місті-мільйоннику, ситуація з паркінгами, особливо в центральній частині міста, катастрофічна, їх можна перерахувати на пальцях.

Найбільше порушень інспектори фіксують у центрі. Не дотримуватися правил – недешево, щонайменше водії сплачують 510 грн штрафу. Та ця сума не остаточна.

Працювати інспектори почали півроку тому, однак спершу авто-хамів просто попереджали. А ось з березня перейшли до дій. Лише за місяць евакуювали 150 автомобілів та склали понад 2 тис. адміністративних постанов про притягнення водіїв до відповідальності.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли і як почнуть штрафувати героїв паркування.

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