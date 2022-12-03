У ДТЕК анонсували можливі відключення об’єктів критичної інфраструктури в певний проміжок доби

Для дотримання соціальної справедливості опрацьовується доцільність відключення електрики у певні години на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

– Можливо, не всі об’єкти критичної інфраструктури мають працювати до 21:00 або до 22:00, і їх можна після 18:00 відключати, коли закінчується робочий день. Це також опрацьовуємо з місцевою владою, щоб забезпечити соціальну справедливість, – пояснив він.

Місцева влада, за його словами, йде назустріч у цих питаннях, оскільки це на користь всім.

Сахарук також додав, що основною умовою переходу на планові відключення світла є збільшення потужності в енергосистемі.

– Для цього потрібно запустити ряд блоків, які були зупинені або пошкоджені після атак минулого вівторка. Частково блоки почали працювати, частково ще ні, – зазначив представник ДТЕК.

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