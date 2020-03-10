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Факты / Видео / Украина

В Харькове мужчина и женщина избили медиков, приехавших на вызов

В Харькове пьяные избили врача и фельдшера экстренной помощи. Пока их товарищ лежал без сознания, мужчина и женщина били медиков, потому что им показалось, что те украли их телефон. Случаи нападений на врачей скорой встречаются довольно часто и возможности защититься от них у врачей практически нет.

Медики вызвали полицию и дополнительно две кареты скорой, одну для них, а вторую для пациента без сознания, который из-за разборок в собственной квартире так и не смог получить помощь. Обоих пострадавших отправили в областную больницу — у фельдшера и врача сотрясение мозга, последнего даже оставили в стационаре. Детали в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, в Харькове задержали двух ранее судимых местных мужчин, которые жестоко убили 25-летнюю женщину, чтобы завладеть ее имуществом.

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