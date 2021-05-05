В Индии врачи вынуждены выбирать кого лечить из-за нехватки кислорода
Количество заражений коронавирусом в мире остается рекордным. На прошлой неделе зафиксировали около 6 млн новых случаев, а также 93 тис. смертей. Каждый четвертый в этой статистике — гражданин Индии.
Накануне страна вновь побила рекорд летальных случаев — 3 780 человек в сутки. Врачам из-за нехватки кислорода и медикаментов приходится нелегко. Фактически они вынуждены устанавливать приоритет для пациентов — лечат тех, кто имеет большие шансы на выживание.
Оппозиция требует ввести национальный локдаун. Впрочем правительство к такому шагу не спешит прибегать, потому что боится последствий для экономики. Локальный карантин ввели отдельные штаты и крупные города.
Польша усилила ограничения для путешественников из Индии, Бразилии и Южной Африки. В стране обнаружили уже 16 случаев индийского штамма.
Между тем Еврокомиссия подтвердила планы открыть ЕС для путешественников со второй половины июня.
Въехать смогут туристы, которые сделали прививку одобренной вакциной минимум за 2 недели до путешествия. А в США ко Дню независимости хотят вакцинировать 70% американцев.
Следующая стадия — вакцинация подростков от 12 до 15 лет. — разрешение правительственные структуры должны дать на следующей неделе.
Зато Канада уже разрешили делать прививки детям в возрастном диапазоне 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech.