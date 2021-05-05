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В Индии врачи вынуждены выбирать кого лечить из-за нехватки кислорода

Количество заражений коронавирусом в мире остается рекордным. На прошлой неделе зафиксировали около 6 млн новых случаев, а также 93 тис. смертей. Каждый четвертый в этой статистике — гражданин Индии.

Накануне страна вновь побила рекорд летальных случаев — 3 780 человек в сутки. Врачам из-за нехватки кислорода и медикаментов приходится нелегко. Фактически они вынуждены устанавливать приоритет для пациентов — лечат тех, кто имеет большие шансы на выживание.

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Оппозиция требует ввести национальный локдаун. Впрочем правительство к такому шагу не спешит прибегать, потому что боится последствий для экономики. Локальный карантин ввели отдельные штаты и крупные города.

Польша усилила ограничения для путешественников из Индии, Бразилии и Южной Африки. В стране обнаружили уже 16 случаев индийского штамма.

Между тем Еврокомиссия подтвердила планы открыть ЕС для путешественников со второй половины июня.

Въехать смогут туристы, которые сделали прививку одобренной вакциной минимум за 2 недели до путешествия. А в США ко Дню независимости хотят вакцинировать 70% американцев.

Следующая стадия — вакцинация подростков от 12 до 15 лет. — разрешение правительственные структуры должны дать на следующей неделе.

Зато Канада уже разрешили делать прививки детям в возрастном диапазоне 12-15 лет вакциной Pfizer/BioNTech.

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