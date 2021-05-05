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У Індії лікарі змушені обирати кого лікувати через брак кисню

Кількість інфікувань коронавірусом у світі залишається рекордною. Минулого тижня зафіксували близько 6-ти млн нових випадків, а також 93 тис.смертей. Кожен четвертий у цій статистиці – громадянин Індії.

Напередодні країна знову побила рекорд летальних випадків – 3 780 осіб за добу. Лікарям через брак кисню та медикаментів доводиться нелегко. Фактично вони змушені встановлювати пріоритет для пацієнтів – лікують тих, хто має більші шанси на виживання.

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Опозиція вимагає ввести національний локдаун. Утім уряд до такого кроку не поспішає вдаватися, тому що боїться наслідків для економіки. Локальний карантин ввели окремі штати та великі міста.

Польща посилила обмеження для мандрівників з Індії, Бразилії та Південної Африки. В країні виявили вже 16 випадків індійського штаму.  

Тим часом Єврокомісія підтвердила плани відкрити ЄС для мандрівників з другої половини червня. 

В’їхати зможуть туристи, які зробили щеплення схваленою вакциною мінімум за 2 тижні до подорожі. А у США до Дня незалежності хочуть вакцинувати 70% американців.  

Наступна стадія – вакцинація підлітків від 12 до 15 років. – дозвіл урядові структури мають дати наступного тижня.  

Натомість Канада вже дозволили робити щеплення дітям у віковому діапазоні 12-15 років вакциною Pfizer/BioNTech.

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