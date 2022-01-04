У Канаді родичам жертв збитого літака МАУ в Ірані присудили $90 млн

$90 млн компенсації отримають родичі канадців, загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані 2 роки тому. Так вирішив Верховний Суд провінції Онтаріо. Гроші розділять рідні жертв, які подали позов до суду.

Це рішення ґрунтується на травневій постанові суду, якою збиття літака рейсу PS752 було визнано навмисним терористичним актом.

Авіакатастрофа літака МАУ Boeing 737 в Ірані сталася вранці 8 січня 2020 року одразу після вильоту. Рейс прямував з Тегерану до Києва. Всі, хто був на борту, – 167 пасажирів та 9 членів екіпажу – загинули. Серед них було 11 громадян України.

Через кілька днів влада Ірану визнала, що літак випадково збили військовослужбовці.

Спроби притягти винних до відповідальності тривають уже два роки. Іран раніше пропонував родичам виплати призначити на свій розсуд, без будь-якого судового рішення. Родини відмовилися від пропозиції, вимагаючи правосуддя.

Попри обіцянки справедливого слідства, офіційні запити України Тегеран ігнорує та не дає жодної інформації про розслідування. 22 листопада 2021 року розпочався суд над обвинуваченими у збитті літака. Втім родичів жертв до процесу не допустили.

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