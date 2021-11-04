У Києві кілометрові затори через червону зону: як кияни їдуть на роботу

Київ – у заторах. Відколи столиця у червоній зоні, і в транспорті для невакцинованих діють обмеження, місто охопив транспортний хаос. Вдень більш-менш, а от зранку люди до роботи дістаються кілька годин.

Паралізований лівий берег, особливо Троєщина – там кілометрові затори. Стоять автомобілі та тролейбуси. У таксі одразу злетіли ціни.

До 12.00 дня лівий берег на під’їздах до Північного мосту та станцій метро паралізований. Ввечері те саме – але у зворотний бік.

– У таксі на дорогу я зазвичай витрачаю до півгодини і це коштує в районі 80-100 грн. Після запровадження у Києві червоної зони це почало займати від 2 до 2,5 год, тариф росте до 400 грн, – жаліється Олексій Горбач, місцевий житель.

Найнапруженіша ситуація з заторами на Троєщині, це найбільший спальний район Києва, до якого не прокладено метро, тому люди переважно звикли діставатися на роботу громадським транспортом.

Від 7.00 на перетині вулиць, що ведуть до Північного мосту, який об’єднує лівий та правий берег столиці, стоять десятки автобусів та тролейбусів, таке враження, наче тут зібрали ціле депо. У соцмережах люди публікують кадри з кілометровими заторами.

Водії комунального транспорту кажуть, що дорога займає декілька годин, бо на смугу громадського транспорту виїжджають легкові автомобілі.

У час пік на дорогах чергують правоохоронці. Утім поліцейські зізнаються – хоч і штрафують, порушників менше не стає.

Нагадаємо, з 1 листопада у Києві діють обмеження червоної зони. Скористатися громадським транспортом можна лише за наявності сертифіката про вакцинацію (підійде одна та дві дози), негативного результату тесту на коронавірус або довідки про одужання.

У кафе, кіно, спортзали, ТРЦ тощо також можна потрапити лише за наявності зеленого Covid-сертифіката, або тесту, або довідки про одужання.

Детальніше про обмеження червоної зони карантину, які діють у Києві, читайте у матеріалі.

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