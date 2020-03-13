В Киеве стадион школы отдали под ТЦ — родители борются 14 лет
Уже 14 лет в Киеве продолжается история с земельным участком возле школы. Ее еще при мэре Омельченко передали в частные руки. Хотели строить торговую площадку. Родители и дети взялись бороться за часть школьного стадиона, и борьба продолжается по сей день.
После многочисленных обращений родителей и активистов, Киевсовет даже попытался выкупить участок для общественных нужд. Но пока безуспешно.
И депутат Киевсовета Олеся Пинзеник требует четкого плана возвращения стадиона для детей.
Пока идут переговоры — родительский совет вновь готовит новые обращения к руководству страны.
Факты ICTV ранее писали о том, что в селе Виры на Ровенщине в школе на 200 человек учатся более 600 детей.
2020-03-13Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.