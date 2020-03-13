В Киеве стадион школы отдали под ТЦ — родители борются 14 лет

Уже 14 лет в Киеве продолжается история с земельным участком возле школы. Ее еще при мэре Омельченко передали в частные руки. Хотели строить торговую площадку. Родители и дети взялись бороться за часть школьного стадиона, и борьба продолжается по сей день.

После многочисленных обращений родителей и активистов, Киевсовет даже попытался выкупить участок для общественных нужд. Но пока безуспешно.

И депутат Киевсовета Олеся Пинзеник требует четкого плана возвращения стадиона для детей.

Пока идут переговоры — родительский совет вновь готовит новые обращения к руководству страны.

Факты ICTV ранее писали о том, что в селе Виры на Ровенщине в школе на 200 человек учатся более 600 детей.

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