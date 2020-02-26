В селе Виры на Ровенщине в школе на 200 человек учатся более 600 детей

На Ровенщине 600 учеников школы в селе Виры с 24 февраля прекратили обучение, родители решили не пускать детей на уроки. Говорят, что помещение, в котором они учатся, рассчитано на 200 школьников, а там их уже втрое больше. В селе уже нет для них и свободного угла, все что могли обустроили под классы, даже старые и аварийные здания.

Более 10 лет чиновники только обещают взяться за возведение новой школы, но до сих пор до дела не дошло. Поэтому родители пошли на радикальный шаг, потому что безопасность и здоровье своих детей дороже. Детали в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, школьные учебники в Украине будут готовить и проверять по новым подходам.

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