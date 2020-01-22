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В Киеве открыли художественную выставку ко Дню соборности

В их талант верят и ежедневно работают чтобы его развивать. При поддержке благотворительного фонда Леонида Кучмы в центре столицы открыли выставку, которая вдохновит всех без исключения. Ведь на полотнах талантливой молодежи и уже известных художников изобилуют цветы.

Что интересно, 5 картин нарисовала уроженка Днепра, 4-летняя художница Ника Стрелецкая. Экспозицию представили ко Дню соборности, ведь организаторы уверены: она символизирует цветущую Украину. Официально этот праздник отмечают с 1999 года, после подписания Леонидом Кучмой соответствующего указа.

Уже 16 лет для талантливой молодежи помощь фонда – это реальная возможность, чтобы их работы смогли увидеть еще больше людей. Подробнее – в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как фонд Украина поддерживает талантливых детей Полтавщины.

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