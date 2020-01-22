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У Києві відкрили художню виставку до Дня соборності

У їхній талант вірять і щодня працюють аби його розвивати. За підтримки благодійного фонду Леоніда Кучми у центрі столиці відкрили виставку, яка надихне усіх без винятку. Адже на полотнах талановитої молоді та уже відомих митців буяють квіти.

Що цікаво, 5 картин намалювала уродженка Дніпра, 4-річна художниця Ніка Стрілецька. Експозицію презентували до Дня соборності, адже організатори певні: вона символізує квітучу Україну. Офіційно це свято відзначають із 1999-го, після підписання Леонідом Кучмою відповідного указу.

Уже 16 років для талановитої молоді допомога фонду – це реальна можливість, аби їхні роботи змогли побачити ще більше людей. Докладніше – у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як фонд Україна підтримує талановитих дітей Полтавщини.

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