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В Киеве открыли уникальную выставку картин при содействии фонда Леонида Кучмы

Накануне Шевченковских дней в Киеве в музее Тараса Шевченко открыли уникальную выставку картин Ивана Марчука. Серия посвящена Кобзарю и его произведениям.

Вместе с тем, в соседних залах – работы юных художников из Тернопольщины, которые являются обладателями премии Марчука.

Выставки организованы при содействии президентского Фонда Леонида Кучмы Украина.

– Мне кажется, может, я не прав, но о культуре мы забываем, к большому сожалению. Я боюсь, чтобы не случилось, как с промышленностью и машиностроением, практически потихоньку она исчезает с территории Украины. Власть не должна забывать о культуре, – отметил Леонид Кучма.

Всегда болел второй президент Украины и самого художника Ивана Марчука. Поэтому и сегодня просит столичную власть, наконец, обустроить музей или хоть галерею в Киеве.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что стипендиат Президентского фонда Леонида Кучмы Украина дал концерт.

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