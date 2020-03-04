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У Києві відкрили унікальну виставку картин за сприяння фонду Леоніда Кучми

Напередодні Шевченківських днів у Києві у музеї Тараса Шевченка відкрили унікальну виставку картин Івана Марчука. Серія присвячена Кобзарю та його творам.

Разом з тим, у сусідніх залах – роботи юних художників з Тернопільщини, які є володарями премії Марчука.

Виставки влаштовані за сприяння президентського Фонду Леоніда Кучми Україна.

– Мені здається, може , я не правий, але про культуру ми забуваємо, на великий жаль. Я боюся, щоб не сталося, як з промисловістю й машинобудуванням, що практично потихеньку вона зникає з території України. Влада не має забувати про культуру, – зазначив Леонід Кучма.

Завжди вболівав другий президент України і за самого художника Івана Марчука. Тож і сьогодні просить столичну владу нарешті облаштувати музей чи хоч галерею у Києві.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що стипендіат Президентського фонду Леоніда Кучми Україна дав концерт.

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