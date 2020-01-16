В Киеве появились новые эвакуаторы: как работают и штрафы за нарушения

Столичная власть взялась освобождать центр города от пробок и тотальных парковок в запрещенных местах. На улицах появились новые эвакуаторы, которые за считанные минуты загрузят ваше авто, а то и два, и отвезут на штрафплощадку.

Пока трудно сказать, насколько эффективным будет мероприятие, но начинать с чего-то надо, тем более с таким количеством безответственных водителей, которые даже при наличии подземного паркинга оставляют свой джип в три ряда, только чтобы не платить за стоянку.

Конечно, всех на эвакуаторе не заберешь, но после долгих поисков своей машины и уплаты всех штрафов, думается, желание бросать свой автомобиль где попало должно исчезнуть. Константин Мельников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о сравнении штрафов за нарушение ПДД в Украине и Польше.

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