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У Києві з’явилися нові евакуатори: як працюють та штрафи за порушення

Столична влада взялась звільняти центр міста від заторів і тотальних парковок у заборонених місцях. На вулицях з’явились нові евакуатори, які за лічені хвилини завантажать ваше авто, а то й два, і відвезуть на штрафмайданчик.

Поки важко сказати, наскільки ефективним буде захід, але починати з чогось треба, тим більше з такою кількістю безвідповідальних водіїв, які навіть за наявності підземного паркінгу – тулять свого джипа в три ряди, тільки щоб не платити за стоянку.

Звісно, всіх на евакуаторі не забереш, але після довгих пошуків своєї машини і сплати всіх штрафів, думається, бажання кидати своє авто будь-де має зникнути. Костянтин Мельников.

До слова, Факти ICTV розповідали про порівняння штрафів за порушення ПДР в Україні та Польщі.

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