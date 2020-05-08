В мемориальном комплексе Бабий Яр планируют открыть образовательный центр

Для Киева начало войны – это рана, которая не заживает до сих пор — нечеловеческой драмы, которая разыгралась в Бабьем Яру. Осенью 1941 года за 2 дня нацисты расстреляли 34 тыс. евреев.

В майские дни сюда приходят тысячи людей, чтобы почтить, вспомнить и рассказать о великом горе детям. Кроме уже известного памятника жертвам Бабьего Яра и Аллеи памяти, уже давно вынашивается идея создания уникального в Восточной Европе мемориала, который расскажет все о массовом убийстве евреев.

На базе музея планируют открыть научно-исторический образовательный центр — для знания поколений, понимания и восстановления исторической справедливости. Это должно стать местом размышлений, напоминания, местом правды, уважения и обещания — больше никогда такого не допустить.

Художественную концепцию мемориала уже к концу года должны представить наблюдательном совету. В день памяти Факты пообщались с вдохновителями и художественным руководителем будущего исторического комплекса. Смотрите в сюжете Андрея Гетьмана.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Брюсселе открылась выставка посвященная трагедии в Бабьем Яру.

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